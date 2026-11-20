В Самарской области прокуратура выяснила, почему погас Вечный огонь у мемориала
Чиновников привлекли к ответственности за то, что не следили за состоянием памятника
Прокуратура Шенталинского района Самарской области выявила нарушения при содержании мемориального комплекса у железнодорожной станции Шентала. Проверка показала, что на объекте не горел мемориальный огонь. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Кроме того, администрация сельского поселения не следила за состоянием памятника. В связи с этим прокурор района внес главе поселения представление.
В итоге объект подключили, и мемориальный огонь зажгли. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.