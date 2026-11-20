Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из пермского аэропорта Большое Савино в Стамбул. Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, первый вылет состоится 19 декабря. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Время в пути составит пять часов. Согласно данным сайта компании, цена билета в одну сторону начинается от 14120 руб. Также дважды в неделю «Победа» будет летать в Стамбул из Челябинска