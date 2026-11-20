Для жителей выступят юные фигуристы школы «Тодес» и пройдет игровая анимация на коньках. Также горожан ждут конкурсы и призы. Специальным гостем мероприятия станет серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России Ольга Фаткулина. Покататься на коньках 21 ноября можно будет в 16:00, 18:00 и 20:00. Далее сеансы будут проходить со вторника по воскресенье каждые два часа с 12:00 до 20:00. В понедельник — технический день. Бесплатно кататься можно по вторникам, средам и четвергам в 12:00.