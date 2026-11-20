Петербург урезал расходы на содержание парков почти на миллиард рублей
Стоимость закупок на содержание петербургских парков заметно снизилась за год. Общая сумма по объявленным конкурсам на содержание территорий и объектов зеленых насаждений составила 6,3 млрд рублей — на 12,5% меньше, чем в 2025 году, когда тендеры проводились на 7,2 млрд рублей, отметили в «Деловом Петербурге».
Сильнее всего расходы урезали в центре — на 228,4 млн рублей, на юге города — на 182,7 млн рублей, на северо-западе — на 183,6 млн рублей.
Заявки по пяти закупкам сейчас принимают до 30 ноября. Заказчиком выступает СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства».
Подрядчикам предстоит стричь деревья и кустарники на улицах, в парках, садах и скверах, следить за газонами, убирать мусор, ремонтировать дорожки, оформлять цветники и восстанавливать утраченное озеленение. Контракты нужно исполнить в четыре этапа до начала 2028 года.