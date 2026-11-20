Подрядчикам предстоит стричь деревья и кустарники на улицах, в парках, садах и скверах, следить за газонами, убирать мусор, ремонтировать дорожки, оформлять цветники и восстанавливать утраченное озеленение. Контракты нужно исполнить в четыре этапа до начала 2028 года.