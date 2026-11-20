С 1 сентября цифровой рубль вышел в массовый оборот, но пока еще не стал повседневным средством платежа — граждане, компании и банки только пробуют новую форму российской валюты. О том, какие операции уже доступны на площадке цифрового рубля, а какие появятся в перспективе, “Ъ” рассказал гендиректор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.