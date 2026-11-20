Гендиректор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев об операциях с цифровым рублем
С 1 сентября цифровой рубль вышел в массовый оборот, но пока еще не стал повседневным средством платежа — граждане, компании и банки только пробуют новую форму российской валюты. О том, какие операции уже доступны на площадке цифрового рубля, а какие появятся в перспективе, “Ъ” рассказал гендиректор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.
— Много раз звучала цифра 100 млн руб. как минимальная сумма, необходимая банку для подключения к платформе цифрового рубля. Согласны ли вы с ней и из чего она складывается?
— Полагаю, что названная цифра — 100 млн руб.— это не минимальный порог как таковой, а субъективная рыночная оценка полного проекта по промышленному внедрению, которую приводят консультанты и участники рынка. Причем в нее часто закладываются требования, которые не являются следствием выполнения прямых требований к цифровому рублю.
На площадке ассоциации «ФинТех» организована экспертная группа по разработке типовых архитектурных решений и конфигураций, необходимых для подключения кредитных организаций к платформе цифрового рубля. Оценка экспертов составляет около 30 млн руб. и относится к базовой технологической конфигурации с использованием типовых решений.