Глава ассоциации АЭД Виктор Достов о цифровых валютах в поиске специализации
К ноябрю 2026 года проекты цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) заметно разошлись по траекториям. Китай меняет экономическую модель цифрового юаня, Россия расширяет доступ к цифровому рублю, Индия испытывает новые платежные сценарии. Европа готовит пилот, США поддерживают частные долларовые инструменты. Главным вопросом становится практическая польза новых денег: зачем они нужны гражданам, бизнесу и государству?
Общая тенденция — поиск специализации. Одни страны делают ставку на бюджетные платежи, другие — на цифровые активы, розничные расчеты, международные переводы или даже размещение производных от ЦВЦБ в публичных блокчейнах, рядом с криптовалютами. Успех будет определяться тем, насколько полезным окажется инструмент в выбранной области и захотят ли участники пользоваться им регулярно.