Общая тенденция — поиск специализации. Одни страны делают ставку на бюджетные платежи, другие — на цифровые активы, розничные расчеты, международные переводы или даже размещение производных от ЦВЦБ в публичных блокчейнах, рядом с криптовалютами. Успех будет определяться тем, насколько полезным окажется инструмент в выбранной области и захотят ли участники пользоваться им регулярно.