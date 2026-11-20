Стоимость яблок за год упала на 16% в рознице и на 33,7% в опте
Розничная стоимость яблок на неделе 2–8 ноября 2026 года в России составила 109,4 руб. за 1 кг, что меньше на 16% год к году, подсчитали в аналитической компании NTech. Это самое выраженное снижение среди всех позиций фруктов и овощей, входящих в регулярный мониторинг компании. Согласно Росстату, на 16 ноября 2026 года розничная цена яблок составила 137,9 руб. за 1 кг — это меньше на 9%, чем год назад.
В сети «Пятерочка» говорят о снижение полочных цен на яблоки в октябре на 10% год к году. Падение прослеживается и в оптовом сегменте. Согласно «АБ Центру», на 11 ноября 2026 года средняя стоимость яблок составила 41,7 руб. за 1 кг, потеряв за год 33,7%. В мелкооптовом сегменте, при покупке 30 кг, падение не такое выраженное — 13,8% в годовом выражении, до 100 руб. за 1 кг, на 13 ноября 2026 года. Яблоки для сидра сейчас закупаются на 20–35% дешевле, чем годом ранее, говорит президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин.
Падение цен наблюдается из-за роста урожая. Из-за ввода новых садов предложение яблок в России выросло за год на 15–20%, а потребление осталось на привычном уровне. Падение рентабельности может вынудить бизнес сокращать сады.
В Минсельхозе РФ сообщили “Ъ”, что в промышленном сегменте в этом году, по предварительным данным, было собрано 2,1 млн тонн яблок. Год к году значение выросло на 5%. Уровень самообеспеченности в категории в министерстве оценивают в 85,5%. Аналитики «АБ Центра» в своем обзоре указывают на ощутимый рост производства.