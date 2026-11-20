Из Челябинской области за один день принудительно выслали 32 иностранца
Сотрудники Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД совместно с судебными приставами в течение 19 ноября принудительно выдворили за пределы РФ 32 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Выдворенным иностранцам-нарушителям запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Всего в нынешнем году, по данным полиции, только на территории Челябинской области было принято 1874 решения об административном выдворении иностранцев за пределы страны, закрыт въезд 3266 иностранным гражданам. Еще 68 мигрантов-нарушителей ждут исполнения решений о выдворении в специальном центре временного содержания.