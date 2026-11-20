Всего в нынешнем году, по данным полиции, только на территории Челябинской области было принято 1874 решения об административном выдворении иностранцев за пределы страны, закрыт въезд 3266 иностранным гражданам. Еще 68 мигрантов-нарушителей ждут исполнения решений о выдворении в специальном центре временного содержания.