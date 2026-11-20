Продажи новостроек в Челябинске в октябре снизились на 61%
Всего было зарегистрировано 421 сделка
В октябре 2026 года на рынке новостроек в Челябинске была зафиксирована 421 сделка по договорам долевого участия и купли-продажи, сообщает пресс-служба сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ». Это на 61% меньше, чем в сентябре, когда было зарегистрировано более 1100 сделок. Общая площадь проданного жилья в новостройках Челябинска составила в октябре более 20,3 тыс. кв. м.
Снижение объемов продаж объясняется коррекцией рынка после пиковых значений, показанных в сентябре в преддверии изменений условий по льготной ипотеке, субсидируемой государством.
«Если внимательно посмотреть на общую динамику сделок, то мы увидим, что с февраля по май нынешнего года показатели реализации как раз находились на уровне 550–650 сделок в месяц. Рынок возвращается к показателям, релевантным текущей экономической ситуации, что в целом для застройщиков не стало сюрпризом»,— считает коммерческий директор «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.