В октябре 2026 года на рынке новостроек в Челябинске была зафиксирована 421 сделка по договорам долевого участия и купли-продажи, сообщает пресс-служба сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ». Это на 61% меньше, чем в сентябре, когда было зарегистрировано более 1100 сделок. Общая площадь проданного жилья в новостройках Челябинска составила в октябре более 20,3 тыс. кв. м.