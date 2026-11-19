Ранее министр транспорта региона Николай Сергеев пояснил, что запрет на стихийное предложение услуг такси вне специальных мест действует в аэропорту с февраля 2025 года, но собственных санкций в региональном законе не было. Нарушителей привлекали по федеральной статье с штрафом 2–2,5 тыс. руб., которые, по мнению законотворцев, перекладываются на пассажиров. Региональный законопроект предлагал штрафы в размере 5 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. руб. для должностных лиц и ИП и 50 тыс. руб. для юрлиц.