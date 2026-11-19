Саратовские депутаты проверят, кто и как получает места для такси у аэропорта
Ранее в регионе ввели крупные штрафы для таксистов-нелегалов
Саратовская областная дума выяснит, на каких условиях агрегаторы такси получают место на парковках у аэропорта «Гагарин». Запрос в АО «СарАэро-Инвест», управляющее международным аэропортом, направит совет парламента, сообщил и.о. председателя Думы Роман Грибов. Для контроля за ситуацией по его инициативе также создадут рабочую группу из депутатов и представителей регионального правительства.
Поводом стал недавно принятый закон, который вводит штрафы за навязывание услуг такси на территории аэропорта вне специальных зон. По словам господина Грибова, сама мера оправданна, так как повышает безопасность пассажиров и авиасообщения и защищает легальных перевозчиков. Однако в ходе обсуждения депутаты разных фракций интересовались, как нормы будут применяться на практике. «Изменения административного законодательства не должны превращаться в штрафы ради штрафов», — отметил Роман Грибов.
Главный вопрос парламентариев — по каким правилам агрегаторы допускаются на площадки, проводятся ли конкурсы и соблюдается ли принцип честной конкуренции. Также депутаты хотят убедиться, что для пассажиров и легальных таксистов созданы понятные и удобные условия.
По словам господина Грибова, цель не в запрете нерегулируемой деятельности, а в формировании внятной системы транспортного обслуживания. Работу в этом направлении Дума будет вести в рамках парламентского контроля.
Ранее министр транспорта региона Николай Сергеев пояснил, что запрет на стихийное предложение услуг такси вне специальных мест действует в аэропорту с февраля 2025 года, но собственных санкций в региональном законе не было. Нарушителей привлекали по федеральной статье с штрафом 2–2,5 тыс. руб., которые, по мнению законотворцев, перекладываются на пассажиров. Региональный законопроект предлагал штрафы в размере 5 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. руб. для должностных лиц и ИП и 50 тыс. руб. для юрлиц.