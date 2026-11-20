По данным отчетности кредитных организаций (за исключением ПСБ и ВБРР), общий объем средств на счетах в этом виде российской валюты на 1 октября достиг 13,2 млрд руб. Это в 200 раз больше, чем было месяцем ранее, и в 1,4 тыс. раз больше, чем на начало года. Вместе с тем наибольший объем на отчетную дату был сосредоточен у Сбербанка (почти 10,5 млрд руб.). Заметные объемы были у банка «Ак Барс» (900 млн руб.), ВТБ (почти 880 млн руб.), банка «Дом.РФ» (более 500 млн руб.). Как пояснил источник “Ъ” на банковском рынке, после запуска массового использования цифрового рубля банкам пришлось существенно нарастить свои остатки в этой форме валюты, чтобы конвертировать безналичные рубли клиентов в цифровые.