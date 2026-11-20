Как проходит внедрение цифрового рубля в крупных и малых банках
Цифровой рубль уже третий месяц находится в массовом использовании. Клиенты банков, как частные, так и корпоративные, исследуют его свойства, пытаясь определить, чем он может быть им полезен. Для кредитных организаций главным вопросом остается стоимость подключения к платформе цифрового рубля. Оценки ЦБ и банков различаются на десятки миллионов рублей, и наиболее удачным выходом для них может быть подключение через действующих участников платформы. Однако даже самый оптимистичный вариант остается слишком дорогим для небольших банков, к тому же почти без шансов на окупаемость этих инвестиций.
Цифровой рубль два полных месяца находится в массовом использовании. По данным ЦБ, на 1 ноября почти 290 тыс. граждан и почти 16 тыс. юридических лиц открыли себе счета цифрового рубля. Однако рост во втором месяце значительно замедлился — в сентябре, по словам зампреда Банка России Зульфии Кахрумановой, было открыто более 220 тыс. счетов. При этом, по данным регулятора, операции с цифровым рублем проводили более 30 банков. Причем большинство подключенных к платформе банков относятся к крупным — это все системно значимые кредитные организации и значимые на рынке платежных услуг. Однако около трети банков не относятся ни к одной из этих категорий.
По данным отчетности кредитных организаций (за исключением ПСБ и ВБРР), общий объем средств на счетах в этом виде российской валюты на 1 октября достиг 13,2 млрд руб. Это в 200 раз больше, чем было месяцем ранее, и в 1,4 тыс. раз больше, чем на начало года. Вместе с тем наибольший объем на отчетную дату был сосредоточен у Сбербанка (почти 10,5 млрд руб.). Заметные объемы были у банка «Ак Барс» (900 млн руб.), ВТБ (почти 880 млн руб.), банка «Дом.РФ» (более 500 млн руб.). Как пояснил источник “Ъ” на банковском рынке, после запуска массового использования цифрового рубля банкам пришлось существенно нарастить свои остатки в этой форме валюты, чтобы конвертировать безналичные рубли клиентов в цифровые.