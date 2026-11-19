В Ульяновской области в ДТП, совершенном 16-летней девочкой, погибла ее ровесница
В Ульяновской области в четверг, 19 ноября, около 18:20, на автомобильной дороге между селами Нагаево и Сухой Карсун Карсунского района автомобиль Lada Kalina, вероятно, на большой скорости съехал в правый кювет по ходу движения автомашины с последующим переворачиванием. Об этом в четверг вечером сообщила полиция региона.
По данным УМВД, за рулем автомобиля была 16-летняя девочка, по возрастным ограничениям даже не имевшая права управлять транспортным средством. В результате ДТП сидевшая на правом сиденье автомобиля ровесница девочки-водителя (16 лет) от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства ДТП.
Как сообщили «Ъ-Волга» в УМВД, решается вопрос о возбуждении в отношении родителей девочки, сидевшей за рулем, уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до года лишения свободы). Только за последние полгода в регионе было возбуждено шесть подобных уголовных дел в отношении родителей, разрешивших несовершеннолетним управлять транспортным средством, что приводило к ДТП, травмированию детей или даже гибели других участников инцидентов.