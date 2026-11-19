Как сообщили «Ъ-Волга» в УМВД, решается вопрос о возбуждении в отношении родителей девочки, сидевшей за рулем, уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до года лишения свободы). Только за последние полгода в регионе было возбуждено шесть подобных уголовных дел в отношении родителей, разрешивших несовершеннолетним управлять транспортным средством, что приводило к ДТП, травмированию детей или даже гибели других участников инцидентов.