На первой минуте третьего периода при розыгрыше большинства удачно сыграл на добивании форвард «Трактора» Андрей Чивилев, забросивший свою первую шайбу после перехода в челябинский клуб. Однако буквально через несколько секунд форвард «Металлурга» Данил Вовченко отправил в ворота Сергея Мыльникова пятую шайбу. Правда, через несколько минут нападающий «черно-белых» Михаил Рольгизер в третий раз сократил отставание «Трактора» до двух шайб. А затем лучший снайпер челябинцев Нейтан Легаре реализовал быструю контратаку, сделав преимущество «Металлурга» минимальным.