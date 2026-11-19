Магнитогорский «Металлург» обыграл в овертайме челябинский «Трактор» в матче КХЛ
Решающая шайба была заброшена в дополнительное время
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался в Магнитогорске с местным «Металлургом».
Хозяева льда уже в первые 10 минут игры трижды поразили ворота проводившего первый матч в нынешнем сезоне голкипера «Трактора» Сергея Мыльникова. У «Металлурга» отличились Люк Джонсон и Кирилл Кадышев (дважды).
Под конец второй двадцатиминутке челябинцы усилиями Михаила Григоренко смогли отквитать одну шайбу. Однако еще до перерыва «Металлург» восстановил разницу в три шайбы — после броска Дмитрия Силантьева шайба угодила в конек защитника челябинцев Андрея Прибыльского, и отскочила в ворота Мыльникова.
На первой минуте третьего периода при розыгрыше большинства удачно сыграл на добивании форвард «Трактора» Андрей Чивилев, забросивший свою первую шайбу после перехода в челябинский клуб. Однако буквально через несколько секунд форвард «Металлурга» Данил Вовченко отправил в ворота Сергея Мыльникова пятую шайбу. Правда, через несколько минут нападающий «черно-белых» Михаил Рольгизер в третий раз сократил отставание «Трактора» до двух шайб. А затем лучший снайпер челябинцев Нейтан Легаре реализовал быструю контратаку, сделав преимущество «Металлурга» минимальным.
За две с половиной минуты до конца основного времени «Трактор» заменил вратаря шестым полевым игроком, и вскоре заработал большинство. Игра в формате «6 на 4» принесла успех: Нейтан Легаре сравнял счет — 5:5, и отправил команды в дополнительное время.
В овертайме «Металлург» получил численное преимущество из-за нарушения правил Сергеем Мыльниковым, и Люк Джонсон точным броском принес победу магнитогорцам — 6:5.