С экс-министром печати Михаилом Полтораниным простились в узком семейном кругу
В четверг, 19 ноября в ритуальном зале больницы «Коммунарка» прощались с Михаилом Полтораниным. На траурной церемонии было очевидно, что когда-то близкий соратник Бориса Ельцина, министр печати и даже вице-премьер новой России, не доживший всего неделю до своего 87-летия, в последние десятилетия был уже вовсе не политиком, а отцом, дедом и даже садоводом. И прощались с ним поэтому в узком семейном кругу. Но, как отметили немногочисленные друзья и коллеги, знавшие его в разные периоды жизни, в любой из ролей ему удавалось если и не быть лучшим, то хотя бы достигать заметных результатов.
Прощание с политическими деятелями разных масштабов, как правило, проходит в больших ритуальных залах: с мраморным полом, высокими потолками, отдельным балконом для прессы и удобным заездом и парковкой для автомобилей. Подходящие есть, например, в Центральной клинической больнице или на Троекуровском кладбище. В морге московской «Коммунарки» такого нет. В патологоанатомическом корпусе больницы несколько небольших комнаток, перед входом в которые кучкуются группки родственников умерших, а в предбаннике — оформляются свидетельства о смерти и решаются другие, сугубо бытовые вопросы.
Чтобы попасть к этому корпусу, нужно отстоять в очереди на проходной и оформить пропуск, обязательно показав удостоверение личности. Документ просовывается в маленькое окошко, хмурая сотрудница за стеклом вертит его в руках и задает стандартные вопросы:
— Куда?
— В зал прощаний.
— Фамилия усопшего?
Утром 19 ноября часть стоявших в очереди отвечала на этот вопрос — «Полторанин».