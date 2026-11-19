В четверг, 19 ноября в ритуальном зале больницы «Коммунарка» прощались с Михаилом Полтораниным. На траурной церемонии было очевидно, что когда-то близкий соратник Бориса Ельцина, министр печати и даже вице-премьер новой России, не доживший всего неделю до своего 87-летия, в последние десятилетия был уже вовсе не политиком, а отцом, дедом и даже садоводом. И прощались с ним поэтому в узком семейном кругу. Но, как отметили немногочисленные друзья и коллеги, знавшие его в разные периоды жизни, в любой из ролей ему удавалось если и не быть лучшим, то хотя бы достигать заметных результатов.