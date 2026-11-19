В беседе с корреспондентом “Ъ” он не отрицал, что собрал «на всякий случай» сумку с вещами, которую подвез один из шести его адвокатов, и вспомнил, как после задержания ему не советовали этого делать, поскольку это «плохая примета». «Но теперь уже приметы, наверное, не сработают»,— добавил он. «Наказание — это когда есть за что наказать. А когда не за что, это как называется?» — задал он риторический вопрос, когда присутствующие стали обсуждать, какой срок ему могут дать. Больше комментировать дело господин Цаликов не стал.