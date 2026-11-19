Руслан Цаликов получил десять лет за взятки и растрату 6,6 млрд рублей
Замоскворецкий суд Москвы 19 ноября приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Он был признан виновным в растрате почти 6,6 млрд руб. при снабжении вещевой продукцией военных, в легализации части похищенного, а также в получении двух взяток. При этом самое тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества — с экс-замминистра было снято, от него в прениях отказалась прокуратура. Среди конфискованного у осужденного по приговору оказалась и лестница дома, который уже обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры.
Дело 70-летнего Руслана Цаликова рассматривала судья Данара Сангаджиева, назначенная в Замоскворецкий райсуд только в августе 2025 года, а до этого работавшая в мировом участке в Марьино. В закрытом режиме она провела процесс в спринтерском темпе — за два с небольшим месяца. При этом заседания в последние дни часто занимали по 12 часов, что даже привело к госпитализации одного из защитников и вызову скорой помощи для самого подсудимого.
В суд Руслан Цаликов, находившийся с 5 марта под домашним арестом, приехал на черном кроссовере «Волга», опоздав на 10 минут. Однако начала оглашения приговора пришлось ждать почти час. За это время одетый в джинсы и свитер подсудимый, пребывавший в позитивном настроении, несколько раз вышел в коридор и даже немного неформально пообщался с прессой.
В беседе с корреспондентом “Ъ” он не отрицал, что собрал «на всякий случай» сумку с вещами, которую подвез один из шести его адвокатов, и вспомнил, как после задержания ему не советовали этого делать, поскольку это «плохая примета». «Но теперь уже приметы, наверное, не сработают»,— добавил он. «Наказание — это когда есть за что наказать. А когда не за что, это как называется?» — задал он риторический вопрос, когда присутствующие стали обсуждать, какой срок ему могут дать. Больше комментировать дело господин Цаликов не стал.