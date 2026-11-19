Помощница сенатора от Самарской области решила транспортную проблему юных танцоров
Сотрудники РЖД организовали зеленый коридор на Казанском вокзале для 40 детей из Самары
Помощница сенатора Владимира Кошелева Мария Король решила проблему артистов детской секции самарского балета «Тодес» с возвращением из Москвы.
В выходной день после выступлений в столице дети на двух автобусах заранее выдвинулись к поезду «Москва–Самара» на Казанский вокзал, но из-за ДТП со сторонним транспортом попали в пробку.
Взрослые, которые сопровождали группу, стали обзванивать всех знакомых, связались с Марией Король. Она обратилась к сотрудникам ОАО «РЖД», и те организовали на Казанском вокзале «зеленый коридор» для самарских артистов.
Отправление поезда было специально задержано на 20 минут, и после того, как все 40 детей заняли свои места, поезд отправился в Самару. Состав прибыл на все станции и в пункт назначения без задержек, по расписанию.