На выборах президента FIFA Джанни Инфантино будут противостоять француз и японец
В ночь на 19 ноября истек срок для выдвижения кандидатур для участия в очередных выборах президента Международной федерации футбола. Они состоятся в марте будущего года в Рабате. FIFA объявила, что приняла заявки от трех человек: действующего главы структуры Джанни Инфантино, занимающего свой пост с 2016 года, а также президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло и почетного президента Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасимы. FIFA пояснила, что все три направлены в Комитет по выборам организации. Он проверит их на соответствие регламенту федерации, а утвердит не позднее 18 февраля.
Ранее о намерении баллотироваться на президентский пост также заявлял соотечественник Джанни Инфантино, бывший швейцарский футболист Рамон Вега. Однако в официального кандидата он так и не превратился, судя по всему, из-за невыполнения базового условия. Для подачи заявки необходима формальная поддержка как минимум от пяти национальных ассоциаций. Именно их представители будут голосовать за кандидатов на конгрессе в Рабате. Мероприятие в марокканской столице в любом случае превратилось бы в важное событие, поскольку речь идет о выборах лидера крупнейшей спортивной федерации, которая контролирует наиболее популярный вид и доходы которой соответствуют доходам корпораций-гигантов.