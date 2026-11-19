Ранее о намерении баллотироваться на президентский пост также заявлял соотечественник Джанни Инфантино, бывший швейцарский футболист Рамон Вега. Однако в официального кандидата он так и не превратился, судя по всему, из-за невыполнения базового условия. Для подачи заявки необходима формальная поддержка как минимум от пяти национальных ассоциаций. Именно их представители будут голосовать за кандидатов на конгрессе в Рабате. Мероприятие в марокканской столице в любом случае превратилось бы в важное событие, поскольку речь идет о выборах лидера крупнейшей спортивной федерации, которая контролирует наиболее популярный вид и доходы которой соответствуют доходам корпораций-гигантов.