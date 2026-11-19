При этом два лота были настолько важны для Sotheby’s, что аукционный дом гарантировал продавцам определенную (и щедро определенную) сумму вне зависимости от результата торгов. И заручился за оба «неотзываемой ставкой» до начала аукциона. Это, во-первых, один из драгоценных «Арлекинов» Сезанна — художник четырежды изобразил своего сына в наряде персонажа комедии дель арте (и еще один раз написал «Пьеро и Арлекина», хранящихся ныне в московском ГМИИ). Во-вторых, «Каштаны в цвету» Ван Гога. Официально эстимейты не объявлялись, но всем было известно, что Сезанн должен перевалить за $100 млн (в итоге продали «Арлекина» за $111 млн), а Ван Гог уйдет предположительно за $180 млн.