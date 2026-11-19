Картину Ван Гога продали на Sotheby’s за рекордные $190 млн
В Нью-Йорке прошли торги Sotheby’s, посвященные французским импрессионистам и постимпрессионистам. Представлено было всего 12 лотов, но зато отборных: в сумме эта дюжина картин собрала $412 млн. 12 картин пустили теперь с молотка наследники Марии Элены Арриеты и Карлоса Педро Блакье — четы аргентинских магнатов, десятилетиями составлявших одно из лучших частных собраний импрессионистской и постимпрессионистской живописи. Самым дорогим произведением, как и ожидалось, стали «Каштаны в цвету» (1890) Винсента Ван Гога, проданные за рекордные $190 млн.
Почти все картины, правда, за рамки предполагаемой аукционистами заранее стоимости в итоге не вышли, так что сюрпризов в этом смысле оказалось негусто, ну так и планка была задрана: объявленные эстимейты по большей части изначально составляли миллионы, а то и десятки миллионов. Единственным исключением был зимний пейзаж Камиля Писсарро, «Дом Пьетта в Монфуко» (1874), за который рассчитывали выручить какие-то $700–900 тыс. Но он-то как раз и превзошел все ожидания: покупатели доторговались аж до $2 млн.
При этом два лота были настолько важны для Sotheby’s, что аукционный дом гарантировал продавцам определенную (и щедро определенную) сумму вне зависимости от результата торгов. И заручился за оба «неотзываемой ставкой» до начала аукциона. Это, во-первых, один из драгоценных «Арлекинов» Сезанна — художник четырежды изобразил своего сына в наряде персонажа комедии дель арте (и еще один раз написал «Пьеро и Арлекина», хранящихся ныне в московском ГМИИ). Во-вторых, «Каштаны в цвету» Ван Гога. Официально эстимейты не объявлялись, но всем было известно, что Сезанн должен перевалить за $100 млн (в итоге продали «Арлекина» за $111 млн), а Ван Гог уйдет предположительно за $180 млн.