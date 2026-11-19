Бывшая девушка первой ракетки мира подала на Александра Зверева в суд
Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Александр Зверев, который сейчас выступает на итоговом турнире сезона в Турине, получил 18 ноября неприятное известие. Адвокаты Бренды Патеа, его бывшей подруги и матери его дочери Майлы, уведомили представляющего Германию спортсмена о том, что их доверительница снова обратилась в суд. Поводом стали высказывания Зверева в данном еще в июне, на следующий день после победы в Roland Garros, интервью изданию L’Equipe. Один из вопросов касался истории отношений спортсмена с госпожой Патеа. С ней он встречался с 2019 года, в 2020-м Патеа объявила о расставании, потом о своей беременности, а затем обвинила теннисиста в нанесении телесных повреждений во время ссоры. Дело тянулось долго. Наконец в 2024 году суд Берлина прекратил его без вынесения вердикта. Дело в том, что стороны пришли к внесудебному соглашению.
Теперь же Бренда Патеа полагает, что Александр Зверев нарушил условия соглашения и тем самым нанес ей ущерб, поскольку выставил ее в качестве лица, выдвинувшего несправедливое обвинение. Это, уверяет адвокат госпожи Патеа Михаэль Шиле, вредит ее репутации и бизнесу. «Он обязался не комментировать историю, но вместо этого объявил себя невиновным. Это неправда. Моя клиентка не хотела бы начинать все с начала. Но она контентмейкер, инфлюенсер, а теперь ее подозревают в том, что она хотела нажиться на Звереве. Это тоже неправда. Будь иначе, она бы сразу потребовала деньги в первом иске»,— отметил адвокат Шиле. Он также подтвердил, что Александр Зверев действительно заплатил какие-то деньги. Но они предназначены для его дочери. Теперь Бренда Патеа требует, чтобы суд уже своим решением запретил Звереву комментировать дело и предписал за каждый случай нарушения запрета взыскивать с него €250 тыс. Юристы самого Александра Зверева отметили, что их клиент будет отстаивать свою правоту.