Теперь же Бренда Патеа полагает, что Александр Зверев нарушил условия соглашения и тем самым нанес ей ущерб, поскольку выставил ее в качестве лица, выдвинувшего несправедливое обвинение. Это, уверяет адвокат госпожи Патеа Михаэль Шиле, вредит ее репутации и бизнесу. «Он обязался не комментировать историю, но вместо этого объявил себя невиновным. Это неправда. Моя клиентка не хотела бы начинать все с начала. Но она контентмейкер, инфлюенсер, а теперь ее подозревают в том, что она хотела нажиться на Звереве. Это тоже неправда. Будь иначе, она бы сразу потребовала деньги в первом иске»,— отметил адвокат Шиле. Он также подтвердил, что Александр Зверев действительно заплатил какие-то деньги. Но они предназначены для его дочери. Теперь Бренда Патеа требует, чтобы суд уже своим решением запретил Звереву комментировать дело и предписал за каждый случай нарушения запрета взыскивать с него €250 тыс. Юристы самого Александра Зверева отметили, что их клиент будет отстаивать свою правоту.