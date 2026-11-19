«Мы апробировали данную технологию сначала в губернаторском лицее и получили очень хорошие отзывы от родителей. Сразу скажу, что это абсолютно бесплатно для родителей. До конца февраля 2027 года мы планируем где-то порядка 250-260 школ по всему региону подключить к системе. Это будет первая волна. Мы даже собираемся до конца этого года порядка 100 школ подключить, и 150 — в течение первого квартала 2027 года»,— сказала Татьяна Савинова.