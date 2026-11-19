Родители в Свердловской области будут узнавать о приходе детей в школу через MAX
В Свердловской области родители смогут узнавать через мессенджер MAX, когда их ребенок пришел в школу и ушел с занятий. До конца февраля 2027 года такую систему планируют внедрить примерно в 250 школах региона. Об этом в эфире ОТВ сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
«Мы апробировали данную технологию сначала в губернаторском лицее и получили очень хорошие отзывы от родителей. Сразу скажу, что это абсолютно бесплатно для родителей. До конца февраля 2027 года мы планируем где-то порядка 250-260 школ по всему региону подключить к системе. Это будет первая волна. Мы даже собираемся до конца этого года порядка 100 школ подключить, и 150 — в течение первого квартала 2027 года»,— сказала Татьяна Савинова.
Школы будут подключать родителей к специальному боту в MAX. Он станет отправлять уведомления о приходе ребенка в школу и его уходе. Получать такие сообщения смогут не только родители, но и другие законные представители, например бабушки и дедушки, которые провожают детей на занятия или встречают после уроков.