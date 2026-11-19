В феврале этого года он управлял пассажирским автобусом, двигался по ул. Пензенской. Подъезжая к остановке общественного транспорта, где стоял трамвай и шла посадка и высадка пассажиров, он наехал на 75-летнего пешехода, который направлялся к трамваю.