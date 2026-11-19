В Самаре суд рассмотрит дело в отношении водителя автобуса, сбившего на остановке пешехода
В Железнодорожный районный суд Самары направят уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пешехода. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По информации надзорного ведомства, водитель маршрутного такси обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В феврале этого года он управлял пассажирским автобусом, двигался по ул. Пензенской. Подъезжая к остановке общественного транспорта, где стоял трамвай и шла посадка и высадка пассажиров, он наехал на 75-летнего пешехода, который направлялся к трамваю.
Потерпевшего доставили в медучреждение, где он скончался в апреле 2026 года.