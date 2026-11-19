Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста восстановлено. Поезд «Таврия» №92/91 сообщением Москва — Керчь отправлен со станции Тамань, сообщили в Минтрансе. В ведомстве уточнили, что маршрут возобновлен после открытия движения по первому пути железнодорожной части моста.