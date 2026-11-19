Минтранс: поезд Москва — Керчь отправился со станции Тамань
Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста восстановлено. Поезд «Таврия» №92/91 сообщением Москва — Керчь отправлен со станции Тамань, сообщили в Минтрансе. В ведомстве уточнили, что маршрут возобновлен после открытия движения по первому пути железнодорожной части моста.
Ранее в Минтрансе сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту было временно приостановлено после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения затрагивали железнодорожное сообщение через мост.
Восстановление движения по первому пути позволило возобновить пассажирские перевозки между материковой частью России и Крымом. Поезд «Таврия» №92/91 уже отправился со станции Тамань по направлению к Керчи.