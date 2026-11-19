В Оренбургской области объявлен отбой ракетной опасности
Режим действовал в регионе почти полтора часа
В Оренбургской области 19 ноября объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщили региональные власти в 18:24 (MSK+2).
Режим вводился на территории региона почти на полтора часа. Из-за опасности в Оренбуржье включали сирены, а также отпускали с занятий студентов некоторых образовательных учреждений.
В муниципальном центре вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту.