В Ульяновской области угонщик автомобиля столкнулся с мусором
В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП на угнанном автомобиле, сообщило УМВД РФ по Ульяновской области.
По данным ведомства, в дежурную часть Барышского отделения полиции обратился 41-летний местный житель с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2108.
Выяснилось, что заявитель вместе со своим другом распивал алкогольные напитки у общей знакомой. Ночью потерпевший уснул, а его друг забрал у него ключи от автомобиля и поехал на нем к себе домой. По пути он столкнулся с мусорным контейнером и в завершение поездки врезался в дерево, после чего бросил автомобиль на месте аварии и ушел спать.
Утром хозяин обнаружил пропажу машины и позвонил другу. Тот заявил, что ушел пешком и предложил свою помощь в поисках угнанного автомобиля. Приятель потерпевшего даже помог найти поврежденную машину и сам же предложил другу обратиться в полицию.
Впрочем, сотрудники уголовного розыска вскоре установили угонщика и задержали его. Приятель потерпевшего свою вину признал.
По факту угона автомобиля без цели хищения возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 166 УК РФ, до пяти лет лишения свободы. Также задержанный привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в состоянии опьянения и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.