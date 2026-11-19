Выяснилось, что заявитель вместе со своим другом распивал алкогольные напитки у общей знакомой. Ночью потерпевший уснул, а его друг забрал у него ключи от автомобиля и поехал на нем к себе домой. По пути он столкнулся с мусорным контейнером и в завершение поездки врезался в дерево, после чего бросил автомобиль на месте аварии и ушел спать.