Makita хотела взыскать 13 млн рублей с ИП из Удмуртии за продажу контрафакта
Предприниматель подал на банкротство
Арбитражный суд Удмуртии взыскал с местного индивидуального предпринимателя 1 млн руб. в пользу японской компании Makita Corporation за нарушение исключительного права на товарный знак бренда. Соответствующее решение от 30 октября обнаружил «Ъ-Удмуртия» в картотеке арбитражных дел.
В ходе мониторинга японская компания увидела, что ИП Иван Виноградов продает на Wildberries товары под ее брендом. Makita Corporation выяснила это, заказав у продавца «Шуруповерт аккумуляторный». Впоследствии она предоставила чек судебной инстанции. Компания при этом не заключала никаких лицензионных договоров с селлером. Уже 24 ноября 2025 года Makita подала иск о взыскании 350 тыс. руб. компенсации. В январе она увеличила требования до 13,1 млн руб., а в октябре снизила их до 1 млн руб.
Как указано в материалах дела, с ноября 2024 года по октябрь 2025-го он реализовал 817 шт. различной контрафактной техники под маркой бренда. Общая сумма проданного составила 6,9 млн руб.
Суд учел, что деятельность ответчика «причиняет ущерб деловой репутации истца» и его контрагентам, продающим оригинальный товар. ИП при этом не опровергал доводов компании. С него взыскали 1 млн руб. компенсации в пользу Makita Corporation, а также 1,9 тыс. руб. судебных расходов и 55 тыс. руб. госпошлины.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Иван Виноградов прекратил свою деятельность со 2 февраля 2026 года. В июле господин Виноградов был признан банкротом.