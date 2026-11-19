В ходе мониторинга японская компания увидела, что ИП Иван Виноградов продает на Wildberries товары под ее брендом. Makita Corporation выяснила это, заказав у продавца «Шуруповерт аккумуляторный». Впоследствии она предоставила чек судебной инстанции. Компания при этом не заключала никаких лицензионных договоров с селлером. Уже 24 ноября 2025 года Makita подала иск о взыскании 350 тыс. руб. компенсации. В январе она увеличила требования до 13,1 млн руб., а в октябре снизила их до 1 млн руб.