Планируется удалить более 3,5 тыс. деревьев на берегах и площадках складирования грунта, а также 1,1 тыс. деревьев из русла. Кроме того, расчистка предусматривает вывоз 94 куб. м мусора, включая строительные обломки и бытовые отходы, и удаление водной растительности на площади почти 4 га.