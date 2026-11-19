В Курской области расчистят 18 км русла Тускари за 183 млн рублей
Министерство природных ресурсов Курской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для расчистки 18,3 км русла реки Тускарь — от гидротехнических сооружений Курского водохранилища до устья. Начальная цена контракта — 182,6 млн руб. Это следует из документации закупки.
Заявки на аукцион принимаются до 26 ноября. Итоги подведут 30 ноября. Контракт будет финансироваться за счет федеральных субвенций, выделенных Курской области в рамках проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026–2027 годах, а также средств областного бюджета в 2028 году.
Работы планируется завершить до 15 ноября 2028 года. Подрядчику необходимо удалить из русла завалы из упавших деревьев и мусора, а также расчистить его от древесно-кустарниковой растительности. В проекте предусмотрено и сведение деревьев сорных пород.
Планируется удалить более 3,5 тыс. деревьев на берегах и площадках складирования грунта, а также 1,1 тыс. деревьев из русла. Кроме того, расчистка предусматривает вывоз 94 куб. м мусора, включая строительные обломки и бытовые отходы, и удаление водной растительности на площади почти 4 га.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что УФАС по Курской области включило местное ООО «Спецстроймонтаж» Лиссы Снидко в реестр недобросовестных поставщиков за провал расчистки реки Тускарь. Стоимость контракта, заключенного с фирмой в 2022 году, составила 232,2 млн руб.