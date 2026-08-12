Курскую фирму внесли в «черный список» за провал расчистки реки Тускарь

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области включило местное ООО «Спецстроймонтаж» Лиссы Снидко в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в ведомстве. По информации УФАС, компания не выполнила работы по расчистке реки Тускарь. Стоимость контракта, заключенного с фирмой в 2022 году, составила 232,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным областного министерства природных ресурсов, заключавшего соглашение с фирмой, от подрядчика требовалось провести расчистку русла на участке от гидротехнических сооружений Курского водохранилища до устья. В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта министерство расторгло контракт в одностороннем порядке.

В ЕИС «Закупки» указано, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 48,5 млн руб. При этом фактически заказчиком было оплачено 127,5 млн руб. Дата расторжения контракта — 21 июля 2026 года.

В УФАС установили, что ООО «Спецстроймонтаж» «систематически нарушало сроки выполнения работ, в том числе промежуточные, предусмотренные графиком».

«В 2026 году работы фактически не велись: акты приемки выполненных работ в адрес заказчика не поступали, техника и персонал на объекте отсутствовали, что подтверждено актами осмотра территории (при том, что Обществу был перечислен аванс в размере 50% от цены контракта). Отставание от графика составило более 173 дней»,— заявили в ведомстве.

Также отмечается, что документов, «подтверждающих факт того, что невыполнение работ по контракту стало невозможным вследствие непреодолимой силы», предоставлено не было.

ООО «Спецстроймонтаж» внесено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, начиная с 31 июля 2026-го.

По данным Rusprofile, ООО «Спецстроймонтаж» зарегистрировано в Курске с февраля 2019 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем выступает Лисса Снидко. Генеральным директором предприятия указана Ирина Мазурова. За все время с компанией заключили 11 госконтрактов. Крупнейший заказчик — Минприроды Курской области. В 2025 году выручка ООО «Спецстроймонтаж» составила 64,7 млн руб., что на 8,5% больше, чем в 2024-м (59,7 млн). Однако чистая прибыль снизилась на 25,1% — до 898 тыс. руб. В настоящее время в отношении компании открыто девять исполнительных производств на общую сумму 15 млн руб.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам конкурса на разработку проектно-сметной документации для реконструкции Курского водохранилища на реке Тускарь победителем признано столичное ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей Оргрэс» («Фирма Оргрэс») с предложением в 357,9 млн руб. Подрядчик должен исполнить обязательства в три этапа до 1 ноября 2027 года.

Денис Данилов