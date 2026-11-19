В Кировской области супругов осудили за хищение 250 млн рублей у вкладчиков
Слободской районный суд Кировской области приговорил супругов к лишению свободы за мошенничество с деньгами 589 вкладчиков кредитно-потребительских кооперативов «Альфа-Ресурс» и «Сириус». Ущерб превысил 250 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным суда, с 2013 по 2022 год супруги привлекали деньги граждан, обещая выплачивать высокие проценты, но изначально не собирались выполнять обязательства. Доход в размере 64 млн руб., полученный преступным путем, мужчина легализовал.
Его приговорили к шести годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Супруге назначили четыре года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Для возмещения ущерба на имущество осужденных стоимостью более 260 млн руб. наложили арест.