Приставы Удмуртии ограничили выезд из страны 45 тысячам должников
В период действия запретов по этим производствам взыскали более 1,6 млрд рублей
С начала года судебные приставы Удмуртии вынесли около 45 тыс. постановлений о временном ограничении выезда должников из России. По данным регионального управления ФССП, в период действия ограничений по этим исполнительным производствам удалось взыскать более 1,6 млрд руб.
Ограничение на выезд применяется к должникам, которые не исполняют требования исполнительных документов в установленный срок. При задолженности от 30 тыс. руб. пристав вправе вынести соответствующее постановление. Если должник не погасил долг в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного исполнения, ограничение может быть введено при задолженности свыше 10 тыс. руб.
Порог в 10 тыс. руб. также действует для долгов по алиментам, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением.