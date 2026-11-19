Ограничение на выезд применяется к должникам, которые не исполняют требования исполнительных документов в установленный срок. При задолженности от 30 тыс. руб. пристав вправе вынести соответствующее постановление. Если должник не погасил долг в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного исполнения, ограничение может быть введено при задолженности свыше 10 тыс. руб.