В Ишимбае погасили долг по зарплате 439 работникам на сумму более 19 млн рублей
После вмешательства Ишимбайской межрайонной прокуратуры ООО «Идель Нефтемаш» погасило задолженность по зарплате на сумму более 19 млн руб.
Проверка надзорного ведомства установила, что компания задолжала 439 работникам организации зарплату за июль этого года.
Прокуратура внесла представление руководителю компании. По постановлению надзорного ведомства директора фирмы привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.