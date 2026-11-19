Более 30 тыс. абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», которые не оплачивали счета за газ дольше двух месяцев, получили от компании уведомления о необходимости погасить долг. Если долг не будет оплачен, он будет взыскан в суде. Об этом сообщает пресс-служба компании. В случае непогашения задолженности поставщик вынужден отключить абонента от газоснабжения.