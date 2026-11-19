«Дочка» «Газпрома» предупредила более 30 тыс. жителей Прикамья о взыскании долга в суде
Более 30 тыс. абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», которые не оплачивали счета за газ дольше двух месяцев, получили от компании уведомления о необходимости погасить долг. Если долг не будет оплачен, он будет взыскан в суде. Об этом сообщает пресс-служба компании. В случае непогашения задолженности поставщик вынужден отключить абонента от газоснабжения.
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края, является крупнейшим поставщиком газа в регионе. Само ООО было зарегистрировано в 2001 году, управляет им Сергей Черезов. В 2025 году чистая прибыль общества составила 136,8 млн руб., выручка — 35,1 млрд руб.