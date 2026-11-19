Белгородская ГК «Эфко» начала поставки продукции под брендом «Моя семья»
Один из крупнейших производителей продуктов питания в России ГК «Эфко» с головным офисом в Белгородской области начал поставки в магазины более 60 регионов страны продукции под брендом «Моя семья» — растительных масел, соусов и маргарина. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в группе компаний, товарный знак был выкуплен у ленинградского ООО «Петропродукт-Отрадное», которое принадлежит американскому производителю питания Kraft Heinz.
В «Эфко» не стали раскрывать сумму сделки, но рассказали, что она была закрыта в феврале 2026 года. Через несколько месяцев на заводах группы в Белгородской, Воронежской, Самарской и Тульской областях начали производить продукцию «Моя семья». Следующим этапом в ГК называют выпуск соусов.
«Для "Эфко приобретение этого бренда — важный шаг по укреплению позиций в среднем ценовом сегменте. Еще на этапе подготовки к сделке наша команда провела исследование узнаваемости марки в категориях майонеза, кетчупа и маргарина. Удивительно, но, несмотря на ее долгое отсутствие на полке, покупатель до сих пор помнит "Мою семью". Поэтому нам показалось правильным вернуть ее на российские прилавки, сохранив привычный характер бренда, но приведя упаковку в соответствие современным запросам потребителя»,— рассказал директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов.
В августе 2026 года АО «Координирующий распределительный центр "Эфко-Каскад"» подало в Суд по интеллектуальным правам иск к АО «Рот фронт». Третьим лицом в деле привлечен Роспатент. Согласно арбитражной картотеке, структура «Эфко» требует досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака «Моя семья» и аналогичного комбинированного в отношении товаров категории «карамель; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; леденцы; мармелад; пастилки; помадки; шоколад». Судя по всему, группа считает, что они могли бы войти в ее ассортимент под этим брендом. Предварительное заседание по делу запланировано на 14 декабря.
В начале ноября итальянская Antimo Caputo S.r.l обратилась в суд с иском к структуре ГК «Эфко» с просьбой о прекращении прав на товарный знак «Нувола/Nuvola» из-за того, что тот не используется. Представители группы поясняли «Ъ-Черноземье», что таким образом истец хотел узаконить свои права на «Нуволу» ради продолжения производства муки под этим брендом.