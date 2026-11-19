«Для "Эфко приобретение этого бренда — важный шаг по укреплению позиций в среднем ценовом сегменте. Еще на этапе подготовки к сделке наша команда провела исследование узнаваемости марки в категориях майонеза, кетчупа и маргарина. Удивительно, но, несмотря на ее долгое отсутствие на полке, покупатель до сих пор помнит "Мою семью". Поэтому нам показалось правильным вернуть ее на российские прилавки, сохранив привычный характер бренда, но приведя упаковку в соответствие современным запросам потребителя»,— рассказал директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов.