Итальянцы подали в суд на белгородскую ГК «Эфко» ради выпуска муки «Нувола»

Итальянская Antimo Caputo S.r.l. подала в суд на одного из крупнейших производителей продуктов в России с головным офисом в Белгородской области — ГК «Эфко» Валерия Кустова — ради продолжения производства муки под брендом «Нувола». Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе группы, заявитель начал использовать товарный знак без согласия правообладателя. «Эфко» зарегистрировала его более десяти лет назад.