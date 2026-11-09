Итальянцы подали в суд на белгородскую ГК «Эфко» ради выпуска муки «Нувола»
Итальянская Antimo Caputo S.r.l. подала в суд на одного из крупнейших производителей продуктов в России с головным офисом в Белгородской области — ГК «Эфко» Валерия Кустова — ради продолжения производства муки под брендом «Нувола». Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе группы, заявитель начал использовать товарный знак без согласия правообладателя. «Эфко» зарегистрировала его более десяти лет назад.
В ГК пояснили, что итальянская компания хотела таким образом узаконить свои права на «Нуволу». Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», товарный знак не использовался, но группа рассматривала его потенциал в таких категориях, как растительные масла, пищевые ингредиенты, растительное молоко. В них было решено не отзывать регистрацию «Нуволы», в остальных итальянцам пошли на встречу. «Antimo Caputo этого показалось недостаточно, поэтому решение вопроса перешло в судебную плоскость»,— поясняли ранее в «Эфко».
Согласно картотеке арбитражных дел, иск принят к производству. Предварительное заседание по нему запланировано на 7 декабря.
Как «Эфко» спорила с ГК «Благо» семьи Фосманов из-за похожих бутылок масел — в публикации «Ъ-Черноземье».