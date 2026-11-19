В Оренбургской области 19 ноября объявлена ракетная опасность
В регионе могут наблюдаться проблемы со связью
В Оренбургской области 19 ноября объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в 16:59 (MSK+2).
На территории региона включали сирены. В связи с опасностью аэропорт Оренбурга временно прекратил прием и отправку самолетов.
Господин Солнцев предупредил жителей, что в регионе могут наблюдаться проблемы со связью вплоть до полного ее нарушения.
Студентов образовательных учреждений освободили от занятий. В спорткомплексах посетителей переместили в укрытия.