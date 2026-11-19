Суд признал доказанным наличие оснований для его ответственности по обязательствам завода, который был признан несостоятельным еще в мае 2016 года. Рассмотрение вопроса об установлении размера ответственности было приостановлено в 2023 году до окончания расчетов с кредиторами и возобновлено в рамках последнего определения.