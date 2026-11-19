С бывшего директора Ярославского мукомольного завода взыскали 179,7 млн рублей
Арбитражный суд Ярославской области привлек к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора ОАО «Ярославский мукомольный завод №1 имени Я.Л. Грача» Александра Татарова. В пользу предприятия с экс-директора взыскано 179,74 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Суд признал доказанным наличие оснований для его ответственности по обязательствам завода, который был признан несостоятельным еще в мае 2016 года. Рассмотрение вопроса об установлении размера ответственности было приостановлено в 2023 году до окончания расчетов с кредиторами и возобновлено в рамках последнего определения.
Одновременно суд отказал в привлечении к субсидиарной ответственности еще трех бывших руководителей предприятия, на которых конкурсный управляющий заявлял требования на общую сумму 205,13 млн руб. В удовлетворении иска отказано в отношении: Андрея Ветошкина; Игоря Степанова; Александра Вьюгова.
Конкурсным управляющим завода, специализирующегося на производстве муки из зерновых культур, с августа 2024 года является Владислав Лесников (член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»).
История руководства предприятия отличается высокой ротацией: с 2007 по 2016 год пост генерального директора поочередно занимали Андрей Бородинов, Валерий Лымарев, Александр Вьюгов, Александр Татаров и Андрей Ветошкин.
Мукомольный завод №1 является одним из старейших действующих предприятий пищевой промышленности Ярославля. Решение суда стало итогом многолетнего разбирательства в рамках дела о банкротстве, инициированного десять лет назад. Для сравнения, общая сумма требований, в которых было отказано трем другим менеджерам, превышала взысканную с Александра Татарова сумму на 25,3 млн рублей.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Ярославский мукомольный завод №1 имени Я.Л. Грача» зарегистрировано в 1993 году в Ярославле. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.