Оренбуржье заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «КамАЗ»
Оренбургская область заключила соглашение с компанией «КамАЗ» о сотрудничестве. Это позволит региону и областным организациям при условии конкурентных закупок обновлять парк пассажирской и коммунальной техники на льготных условиях. Об этом сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
«Наши перевозчики активно сотрудничают с компанией. Техника проверена дорогами Оренбургской области. И теперь по условиям соглашения регион получит скидку на каждую новую приобретаемую единицу. Кроме того, для всех поставляемых машин будет предусмотрено бесплатное техническое обслуживание», — отмечает Евгений Солнцев.
По словам главы региона, в следующем году планируется обновить состав автобусов и троллейбусов примерно на 50 единиц. Новый транспорт должен пополнить автопарки Бузулука, Оренбурга и Орска.