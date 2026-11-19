«Наши перевозчики активно сотрудничают с компанией. Техника проверена дорогами Оренбургской области. И теперь по условиям соглашения регион получит скидку на каждую новую приобретаемую единицу. Кроме того, для всех поставляемых машин будет предусмотрено бесплатное техническое обслуживание», — отмечает Евгений Солнцев.