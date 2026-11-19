Россия не намерена договариваться о частичном прекращении огня после атак на Крымский мост и будет отвечать на них, причем ответные действия окажутся значительно болезненнее, заявил президент Владимир Путин. Он также заверил, что сооружение будет восстановлено, подчеркнув, что мост является исключительно гражданским объектом и уже давно не используется для перевозки нефти и боеприпасов.