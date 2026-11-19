Владимир Путин пообещал ответить на атаки по Крымскому мосту
Ответные действия окажутся значительно болезненнее, заявил президент
Россия не намерена договариваться о частичном прекращении огня после атак на Крымский мост и будет отвечать на них, причем ответные действия окажутся значительно болезненнее, заявил президент Владимир Путин. Он также заверил, что сооружение будет восстановлено, подчеркнув, что мост является исключительно гражданским объектом и уже давно не используется для перевозки нефти и боеприпасов.
План восстановления Крымского моста полностью согласован и в ближайшие несколько дней должен быть утвержден. На проведение работ предусмотрено финансирование, сформирована команда специалистов, сообщил 19 ноября в интервью «Вестям» вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, при подготовке документа власти рассмотрели три варианта восстановления сооружения. Каждый из них оценивали с точки зрения стоимости и сроков реализации. Сейчас продолжается обсуждение возможных способов оптимизации работ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о третьей за неделю атаке на Крымский мост. После происшествия Минтранс России информировал о временной приостановке движения поездов по железнодорожной части сооружения.