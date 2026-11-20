Давид Назарян ранее был генеральным директором в ООО «Парк-отель Королево», занимающемся строительством туристического комплекса в Добрянке. Ранее сообщалось, что общий бюджет проекта составит 2,5 млрд руб. В рамках него будет построен отель с 90 номерами, здание с апартаментами и пять коттеджей на берегу Камы, недалеко от мыса Стрелка. В 2025 году стало известно о приостановлении проекта, причины названы не были. Сейчас обществом владеет ООО «Королевские дачи», совладельцами которого на паритетных началах являются Евгений Жуланов и Александр Завадский.