8 миллиардов сложились в 16 лет

На шестнадцать с половиной лет в колонию строгого режима отправлен бывший учредитель и председатель правления обанкротившегося банка «Агросоюз» Алексей Зеленцов. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения более 8 млрд руб. Банкир действовал в составе организованного преступного сообщества (ОПС), часть участников которого была осуждена два года назад. Организатор махинаций и конечный бенефициар «Агросоюза» Илья Клигман и несколько его предполагаемых сообщников находятся в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правления банка «Агросоюз» Алексей Зеленцов

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Бывший председатель правления банка «Агросоюз» Алексей Зеленцов

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Судебный процесс над 63-летним Алексеем Зеленцовым стартовал в Басманном суде Москвы 21 октября 2025 года. Бывшего учредителя и председателя правления банка «Агросоюз» обвиняли в особо крупном мошенничестве в составе ОПС (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ). Рассматривавший дело судья Тимур Вахрамеев счел вину фигуранта в инкриминированных деяниях полностью доказанной и 20 июля приговорил подсудимого Зеленцова к шестнадцати с половиной годам колонии строгого режима.

В созданное находящимся в международном розыске конечным бенефициаром «Агросоюза» Ильей Клигманом ОПС Алексей Зеленцов, по версии следствия, вступил в 2018 году, став одним из учредителей, а затем и председателем правления банка.

Как сообщили в Мосгорпрокуратуре, преступления обвиняемым Зеленцовым были совершены с использованием служебного положения. Сначала им были похищены активы «Агросоюза» почти на 200 млн руб. путем приобретения неликвидных облигаций коммерческой компании. Также обвиняемый Зеленцов участвовал в заключении с подконтрольным участникам ОПС юридическим лицом 19 фиктивных договоров, по которым был уступлен кредитный портфель банка со всеми кредитами более чем на 7 млрд руб.

Кроме того, суд признал Алексея Зеленцова виновным в том, что его сообщникам удалось незаконно приобрести права на облигации банка стоимостью 441,5 млн руб., фиктивно погасить задолженности, в результате чего «Агросоюз» лишился прав требования на 122,7 млн руб.

Также в ходе следствия и судебного процесса было установлено, что в результате действий обвиняемого Зеленцова на сторону без оплаты ушли несколько стоявших на балансе банка автомобилей, а также недвижимость общей стоимостью более 150 млн руб.

Общий же ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более 8 млрд руб.

Лицензия у «Агросоюза» была отозвана 7 ноября 2018 года из-за целого ряда выявленных в его деятельности нарушений, включая фальсификацию предоставляемой регулятору отчетности, противодействие проверке, а также исчезновение из кассы более 1,3 млрд руб.— суммы, сопоставимой с размером собственного капитала банка.

Как уже рассказывал “Ъ”, несколько участвовавших в махинациях бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» были осуждены Басманным судом еще в конце 2024 года, получив от 14 до 17 лет.

Дело же в отношении организаторов и еще нескольких членов ОПС, включая Алексея Зеленцова, было выделено в отдельное производство в связи с их розыском. Последнему обвинение в мошенничестве расследовавшее это дело ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило заочно еще 20 февраля 2019 года, а еще через шесть лет — и в участии в ОПС. Все это время фигурант находился в розыске. Задержать его удалось только в январе 2025 года.

Олег Рубникович