В «Агросоюзе» нашли ОПС

Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Агросоюз» заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их заочном аресте и объявить обоих в международный розыск. Расследование же самого уголовного дела завершено, и четверо фигурантов, которым помимо мошенничества также вменили в вину участие в ОПС, приступили к ознакомлению с его материалами.

Расследование уголовного дела о хищении около 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», который в общей сложности после краха в конце 2018 года остался должен клиентам вдвое больше, ГСУ ГУ МВД России по Москве вело ровно два года. По данным “Ъ”, в нем насчитывается порядка 250 томов. В окончательной редакции обвинение в особо крупном мошенничестве и участии в ОПС (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ) предъявлено бывшим топ-менеджерам банка «Агросоюз» Станиславу Шеловских и Андрею Сомову, а также экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и отвечавшей за черную бухгалтерию, ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко.

Кроме того, заочное обвинение в создании ОПС инкриминировали конечному бенефициару этого кредитного учреждения и еще полутора десятков обанкротившихся банков (из них выведено более 150 млрд руб.) Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. Оба скрываются за границей. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте обоих, после чего они будут объявлены в международный розыск.

«Агросоюз» оказался одним из попавших под зачистку банковского сектора от серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий.

Как уже рассказывал “Ъ”, разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО — «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».

Как установили правоохранители, разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» являлись Наталья Петренко и Евгений Урин. Непосредственными же исполнителями, как следует из материалов дела, являлись бывшие вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и зампред правления «Агросоюза» Андрей Сомов. Помощь в подборе фиктивных фирм им оказывал бывший сотрудник ОЭБиПК УВМД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев.

Организатором же этих махинаций, как считают следователи, являлся Илья Клигман, чьи указания беспрекословно и выполняли Наталья Петренко и Евгений Урин.

Илья Клигман

О том, что именно господин Клигман стоит за аферами в «Агросоюзе», Геленджик-банке (долг 825 млн руб.), банке «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банке (700 млн руб.), Анталбанке (14,7 млрд руб.), Арксбанке (более 35 млрд руб.), Инкаробанке (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанке (более 9 млрд руб.), Байкалбанке (6 млрд руб.) и целом ряде других кредитных учреждений, правоохранителям было известно давно. Однако предотвратить очередной крах того или иного банка долгое время не удавалось. Кстати, 2 апреля 2021 года этот список дополнил еще и Геобанк, полностью утративший собственные средства, нанесенный вкладчикам ущерб еще предстоит установить.

Впервые под уголовное преследование сбежавший в Германию экс-банкир Клигман попал лишь в конце 2019 года, в рамках расследования правоохранительными органами Бурятии дела о хищениях из Байкалбанка.

Тогда же ему заочно предъявили и первое обвинение в мошенничестве.

Начавшиеся у Ильи Клигмана проблемы многие в банковских кругах связали со случившимся примерно в то же время увольнением заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева, курировавшего банковский надзор. В частности, он принимал решения об отзыве лицензий у банков и назначении процедуры санации. Причем о карах со стороны Центробанка многие проблемные банкиры каким-то загадочным образом узнавали кто за месяц-два до события, а кто и вовсе за день. Но в любом случае, когда приходила временная администрация, ни денег, ни других активов в банках уже обычно не оставалось. Так было, например, все с тем же «Агросоюзом», из кассы которого за день до отзыва лицензии неустановленные лица успели вывезти 1,5 млрд руб. наличными в разной валюте.

Между тем, покинув ЦБ, господин Поздышев стал председателем совета директоров ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Однако уже летом 2020 года он оставил и эту должность, став старшим советником по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента в Банке международных расчетов со штаб-квартирой в Базеле.

Сейчас имеющий французское гражданство Василий Поздышев, по данным силовиков, практически постоянно проживает в Ницце, где у него недвижимость.

При этом защита фигурантов этого дела считает, что участие в ОПС их клиентам следствие вменило в вину абсолютно неправомерно. «Согласно внесенным в УК и УПК еще в прошлом году изменениям, инкриминировать ст. 210 можно лишь в случае, когда юридическое лицо было создано специально для совершения преступлений. Совершенно очевидно, что зарегистрированный еще в 1991 году банк таковым не является»,— заявил “Ъ” адвокат Георгий Антонов, защищающий господина Макарцева.

Олег Рубникович