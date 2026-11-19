За 10 месяцев 2026 года сельскохозяйственные предприятия Башкирии экспортировали около 3,2 тыс. т мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. За аналогичный период прошлого года объемы поставок составляли 3 тыс. т.