Башкирия на 6,7% увеличила экспорт мяса птицы
Продукция поставляется в Казахстан и Таджикистан
За 10 месяцев 2026 года сельскохозяйственные предприятия Башкирии экспортировали около 3,2 тыс. т мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. За аналогичный период прошлого года объемы поставок составляли 3 тыс. т.
Основными направлениями экспорта башкирской продукции являются Таджикистан и Казахстан. Главными производителями мяса птицы в республике являются АО «Турбаслинские бройлеры» и ООО «Союзпромптица».