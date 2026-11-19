В Дагестане внедрят единую систему оплаты проезда на базе карты «Тройка»
В Дагестане планируют внедрить единую билетную систему на базе московской транспортной карты «Тройка». Пилотный проект запустят в Махачкале в декабре 2026 года, а в первой половине 2027 года определят оператора системы и подключат к ней перевозчиков. Соответствующее соглашение подписали на форуме «Транспорт России» по итогам встречи с представителями департамента транспорта Москвы и компании «СберТройка».
Новая система позволит оплачивать проезд безналичным способом, учитывать пассажиропоток и автоматизировать предоставление льгот. Власти республики рассчитывают использовать московский опыт для модернизации общественного транспорта.
Параллельно в регион поступают новые автобусы. Минтранс России одобрил две заявки Дагестана на приобретение 141 машины. Из них 59 уже прибыли в республику, остальные должны доставить до 1 декабря.
Вопрос дальнейшего обновления транспорта также обсуждался с московскими представителями. В мае 2027 года стороны планируют вернуться к возможности передачи Дагестану автобусов большого класса и эвакуаторов, нехватку которых отмечают в республике.