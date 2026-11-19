В Дагестане планируют внедрить единую билетную систему на базе московской транспортной карты «Тройка». Пилотный проект запустят в Махачкале в декабре 2026 года, а в первой половине 2027 года определят оператора системы и подключат к ней перевозчиков. Соответствующее соглашение подписали на форуме «Транспорт России» по итогам встречи с представителями департамента транспорта Москвы и компании «СберТройка».