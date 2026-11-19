Суд вернул в СИЗО новосибирского застройщика за нарушение домашнего ареста
Новосибирская прокуратура поддержала ходатайство следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве. Основанием стало нарушение установленных запретов: бизнесмен пользовался средствами связи, после допроса у следователя изменил согласованный с ним маршрут домой.
Сегодня, 19 ноября, Центральный районный суд отправил застройщика обратно в СИЗО, стены которого он покинул в начале сентября, рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре области.
Предпринимателю вменяется хищение средств граждан при заключении договоров подряда на строительство индивидуальных жилых домов, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему грозит до десяти лет лишения свободы. Потерпевшими по делу признаны более 180 клиентов фирмы, которые потеряли в общей сложности свыше 920 млн руб.