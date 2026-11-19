Предпринимателю вменяется хищение средств граждан при заключении договоров подряда на строительство индивидуальных жилых домов, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему грозит до десяти лет лишения свободы. Потерпевшими по делу признаны более 180 клиентов фирмы, которые потеряли в общей сложности свыше 920 млн руб.