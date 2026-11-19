Впрочем, господин Вечкензин отметил, что власти должны в ближайшие годы увеличить число поездок на общественном транспорте, а не планировать их снижение с 252 млн в 2025 году до 225 млн в 2026-м и сохранение соответствующего показателя до 2029 года. «В 2025 году даже того числа перевозок не хватало, чтобы люди не толпились на конечных остановках в часы пик, и не ждали транспорт по 35-40 минут. Людям нужны минимальные интервалы, нормальные конечные остановки»,— указал он.