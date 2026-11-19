Депутат пожаловался на штрафы за езду по автобусной полосе в Екатеринбурге
Депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Александр Колесников на протяжении лета ездил из Верхней Пышмы в центр областной столицы «по полосе для транспортных средств и платил штрафы», заявил сам политик на заседании думских комиссий по бюджету и экономическому развитию. Он подчеркнул, что во время пути не увидел на них «ни одного троллейбуса или автобуса», в связи с чем призвал чиновников избавиться от выделенок.
«Стройте отдельную полосу для общественного транспорта, на проспекте Космонавтов эта возможность есть, не надо у автомобилистов отнимать. Я не пересяду с Toyota на ваш непонятный автобус»,— обратился господин Колесников к сотрудникам мэрии.
Депутат пояснил, что полосы для общественного транспорта создают пробки на дорогах. «Если вы хотите развивать общественный транспорт, то сделайте, чтобы интервал был не час, а 15 минут»,— добавил политик.
Его поддержал депутат от «Единой России» Михаил Вечкензин. «Чтобы развивать общественный транспорт, нужны управленцы, а не бездельники»,— сказал он, указав на несоответствие и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Вахлова занимаемой должности.
Впрочем, господин Вечкензин отметил, что власти должны в ближайшие годы увеличить число поездок на общественном транспорте, а не планировать их снижение с 252 млн в 2025 году до 225 млн в 2026-м и сохранение соответствующего показателя до 2029 года. «В 2025 году даже того числа перевозок не хватало, чтобы люди не толпились на конечных остановках в часы пик, и не ждали транспорт по 35-40 минут. Людям нужны минимальные интервалы, нормальные конечные остановки»,— указал он.
Депутаты подняли тему транспорта во время обсуждения прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга до 2029 года, подготовленного администрацией. Политики возмутились, что чиновники завысили показатели и не учли ухудшение экономической ситуации и геополитической обстановки, которая «не зависит от города вообще никак». Депутаты подчеркнули, что намерены получить объективный документ для формирования бюджета Екатеринбурга на 2027 год.