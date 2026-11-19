Поставщик фармоборудования не смог оспорить в суде взыскание 3,5 млн евро в пользу мордовского АО «Биохимик»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу ООО «Иск-Тех» без удовлетворения и оставил без изменений решение арбитражного суда Москвы о взыскании с компании 3,5 млн евро в пользу АО «Биохимик» (Республика Мордовия). Соответствующая информация содержится на сайте суда.
Согласно материалам дела, АО «Биохимик» (производственная структура холдинга «Промомед») и ООО «Икс-Тех» заключили 28 декабря 2018 года договор поставки оборудования. Контракт также предусматривал сроки и место проведения приемосдаточных испытаний (SAT) на площадке покупателя.
АО «Биохимик» с учетом частично произведенного ООО «Икс-Тех» возврата оплатило поставщику 3,3 млн евро. Поставщик должен был ввести в эксплуатацию оборудование, провести обучение, SAT-испытания и валидацию в течение шести недель.
Проведение SAT-испытаний оборудования ООО «Икс-Тех» начапо 23 декабря 2023 года. По условиям договора, оборудование должно было успешно пройти SAT-испытания, ввод в эксплуатацию и валидацию не позднее 3 февраля 2024 года. Однако компания не выполнила указанные обязательства.
АО «Биохимик» направило поставщику претензию, в которой предложило завершить работы не позднее 31 мая 2024 года. В ООО «Икс-Тех» ответили, что испытания задерживаются «в связи с необходимостью заказа у производителя нового моста загрузки в лиофильную сушку». Компания также сообщила, что прилагает все усилия для решения возникшей проблемы, чтобы деятельность АО «Биохимик» по производству лекарственных средств была выполнена в нужных объемах и в назначенные сроки. Но поставщик так и не исполнил оставшиеся условия договора.
Оборудование не ввели в эксплуатацию, и оно не прошло валидацию. Поэтому предприятие 4 сентября 2024 года уведомило поставщика об отказе от исполнения договора и потребовало вернуть до 30 сентября 2024 года уплаченные средства, а также вывезти оборудование с территории покупателя до 30 октября того же года.
ООО «Иск-Тех» не согласилось с таким исходом событий и 1 августа 2025 года обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием признать односторонний отказ от договора недействительным. Однако АО «Биохимик» подало встречный иск, в котором потребовало взыскать с ООО «Икс-Тех» 3,5 млн евро.
В июле этого года арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «Икс-Тех» и удовлетворил встречные требования АО «Биохимик». Суд вынес решение взыскать с поставщика сумму предоплаты в размере 3,3 млн евро и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 265,8 тыс. евро. Также ООО «Икс-Тех» обязали в течение 30 дней с даты вступления решения суда в силу вывезти с территории АО «Биохимик» оборудование.
ООО «Икс-Тех» попыталось оспорить решение в апелляционной инстанции. Однако 17 ноября 2026 года Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы.