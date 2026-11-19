АО «Биохимик» направило поставщику претензию, в которой предложило завершить работы не позднее 31 мая 2024 года. В ООО «Икс-Тех» ответили, что испытания задерживаются «в связи с необходимостью заказа у производителя нового моста загрузки в лиофильную сушку». Компания также сообщила, что прилагает все усилия для решения возникшей проблемы, чтобы деятельность АО «Биохимик» по производству лекарственных средств была выполнена в нужных объемах и в назначенные сроки. Но поставщик так и не исполнил оставшиеся условия договора.