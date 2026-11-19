АО «АльфаСтрахование» заняло под свой новый офис 8,4 тыс. кв. м в бизнес-центре Green Yard на улице Рощинской, 3/2, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» с мероприятия, приуроченного к переезду компании. Ранее страховщики арендовали площади в БЦ «Сенатор» на Московском проспекте, 60.