СК «АльфаСтрахование» перенесла свой петербургский офис в БЦ Green Yard
Эксперты оценивают стоимость сделки в 1,1–1,5 млрд рублей
АО «АльфаСтрахование» заняло под свой новый офис 8,4 тыс. кв. м в бизнес-центре Green Yard на улице Рощинской, 3/2, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» с мероприятия, приуроченного к переезду компании. Ранее страховщики арендовали площади в БЦ «Сенатор» на Московском проспекте, 60.
Бизнес-центр Green Yard относится к классу B+. СК «АльфаСтрахование» стала собственником пятиэтажного здания в марте этого года. Предыдущим владельцем объекта числился ЗПИФ. После ремонта в офисе разместились 555 рабочих мест, 7 переговорных комнат и 7 лаунж-зон для сотрудников.
Стоимость сделки компания не разглашает, однако, по оценкам экспертов, она могла составить 1,1–1,5 млрд рублей.
Участники рынка отмечают, что сделка позволит страховой компании расширить площадь и зафиксировать затраты на офис в условиях растущих ставок аренды. Кроме того, владение зданием в привлекательной локации подчеркивает статус компании.