По данным Rusprofile, АО «Инвестиционная компания "Строитель Белогорья"» было зарегистрировано в Белгороде в 2012 году. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. По данным правительства Белгородской области, «Строитель Белогорья» на осень 2020-го был действующей компанией и входил в реестр застройщиков многоквартирного жилья в регионе. Уставный капитал составляет 10 млн руб. До банкротства директором выступал Денис Бояркин. 100% акций до 7 декабря 2021 года принадлежали Дмитрию Мальцеву, также владеющему бизнесом в сфере общественного питания и производства продуктов в Чечне. Последние пять лет «Строитель Белогорья» отчитывается о нулевых финансовых показателях.