Банкротящийся белгородский застройщик продает права требования долгов за 60 млн

Признанное банкротом АО «Инвестиционная компания "Строитель Белогорья"» выставило на очередные торги две дебиторские задолженности. Совокупная начальная цена лотов составляет 60 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании Александр Серебрянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Право требования долга к Рамзану Цингиеву оценено в 59,4 млн руб., к Андрею Бучневу — в 622,2 тыс. руб. Речь идет о двух бывших конкурсных управляющих застройщика, которых белгородский арбитраж решил привлечь к субсидиарной ответственности по его долгам на 829,5 млн руб. Господин Бучнев обжаловал это решение и добился снижения требований к себе до 8,7 млн руб.

Торги пройдут в форме публичного предложения с закрытой формой подачи. Заявки на участие в них принимаются с 14 сентября до 10 ноября. Размер задатка составляет 10% от начальной цены лота — эта же сумма является минимальной для приобретения актива и равняется «шагу понижения» стоимости.

Двое предыдущих торгов по этим лотам не состоялись из-за отсутствия заявок. На первом тендере совокупная начальная цена составляла 66,7 млн руб., на втором — 60 млн руб.

«Строитель Белогорья» был признан банкротом по иску Московского индустриального банка в марте 2021 года. Последний инициировал разбирательство в сентябре 2020 года из-за долга на 872,8 млн руб. В последний раз процедура конкурсного производства была продлена до 25 января 2027 года.

По данным Rusprofile, ОО «Инвестиционная компания "Строитель Белогорья"» было зарегистрировано в Белгороде в 2012 году. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. По данным правительства Белгородской области, «Строитель Белогорья» на осень 2020-го был действующей компанией и входил в реестр застройщиков многоквартирного жилья в регионе. Уставный капитал составляет 10,01 млн руб. До банкротства директором выступал Денис Бояркин. 100% акций до 7 декабря 2021 года принадлежали Дмитрию Мальцеву, также владеющему бизнесом в сфере общественного питания и производства продуктов в Чечне. Последние пять лет «Строитель Белогорья» отчитывается о нулевых финансовых показателях.

Алина Морозова