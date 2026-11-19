В Татарстане доля одобренных заявок составила 30,5% по микрозаймам, 27,6% по автокредитам и 17% по необеспеченным кредитам. В Марий Эл эти показатели достигли 30,1%, 25,5% и 16,4% соответственно, в Кировской области — 31%, 26,9% и 15,4%.