Чувашия вошла в число лидеров по одобрению заявок на микрозаймы
В Чувашии в III квартале этого года одобрили 32% заявок на микрозаймы. По этому показателю республика заняла четвертое место среди регионов России, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Лидером стал Ненецкий автономный округ с результатом 32,6%, на втором месте — Чукотский автономный округ (32,5%), на третьем — Удмуртия (32,1%).
В Чувашии также одобрили 29,9% заявок на автокредиты и 18% — на необеспеченные кредиты (наличные, кредитные карты и POS-кредиты). По последнему показателю республика заняла пятое место в общероссийском рейтинге с самым высоким уровнем одобрения.
В Татарстане доля одобренных заявок составила 30,5% по микрозаймам, 27,6% по автокредитам и 17% по необеспеченным кредитам. В Марий Эл эти показатели достигли 30,1%, 25,5% и 16,4% соответственно, в Кировской области — 31%, 26,9% и 15,4%.