Опрос в полиции депутата Самарской губернской думы и бывшего депутата Госдумы Михаила Матвеева перенесен на 1 декабря. Парламентарий должен будет дать показания в связи со ссылками на запрещенные соцсети, которые он разместил на своих ресурсах. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.