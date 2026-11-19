Допрос экс-депутата Госдумы насчет ссылок на запрещенные сети перенесен на декабрь
Опрос в полиции депутата Самарской губернской думы и бывшего депутата Госдумы Михаила Матвеева перенесен на 1 декабря. Парламентарий должен будет дать показания в связи со ссылками на запрещенные соцсети, которые он разместил на своих ресурсах. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Опрос отложили до 1 декабря, потому что надо подготовиться», — пояснил Михаил Матвеев.
По словам депутата губдумы, ранее в полицию поступило заявление о том, что политик разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале гиперссылки на посты в запрещенных в РФ соцсетях.
Сейчас Михаил Матвеев намерен выяснить, является ли это политическим давлением на него или это частная инициатива конкретного человека.
Политик доложил о ситуации председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову.
После сентябрьских выборов Матвеев перешел в Самарскую губернскую думу, уступив мандат в федеральном парламенте Александру Живайкину. В ноябре 2026 года депутат стал помощником Геннадия Зюганова.